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صندوق الإسكان يوقع مذكرة للشراكة الذكية مع رابطة الإعلاميين السودانيين

التاريخ : 30-01-2018 - 05:49:00 مساءً
الخرطوم 30-01-2018م (سونا) - تم اليوم بالمجلس الوطني التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الصندوق القومي للإسكان والتعمير ورابطة الإعلاميين السودانيين لبناء شراكة ذكية بين الطرفين.
وقع عن الصندوق الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير فيما وقع عن الرابطة الأستاذ الهادي ميرغني، الأمين العام للرابطة بحضور عدد من ممثلي المجلس الوطني وقيادات الصندوق والإعلاميين وممثلي الوسائط الإعلامية.
وتم الاتفاق على أن يقوم الصندوق القومي والصناديق الولائية بتوفير السكن لمختلف شرائح المجتمع وتوفير متطلبات الأداء الإعلامي المطلوب، وأن يقوم الإعلاميون بالترويج للمشروع القومي للمأوى الذي يرعاه رئيس الجمهورية والفرص المتاحة للاستثمار فيه.
وأعلن ممثل المجلس الوطني عبد الله سيد أحمد عن مباركة المجلس لهذه الخطوة المتقدمة للشراكة بين الطرفين، مؤكدا أهمية مشروع المأوى القومي ودعم المجلس له، مشيدا بإنجازات الصندوق وتفهم قيادة الرابطة لدوره وأهمية التعاون معه.

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