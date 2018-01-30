اكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر الثروة الحيوانية القومي فبراير المقبل

الخرطوم 30-01-2018م (سونا) - أكملت وزارة الثروة الحيوانية ترتيباتها واستعدادها لقيام مؤتمرها القومي في يومي 17و18 من فبراير المقبل برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، وإشراف وزير الثروة الحيوانية، وبمشاركة المختصين من المركز والولايات والدول الإفريقية والعربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح دكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بالوزارة في المؤتمر الصحفي حول المؤتمر القومي للثروة الحيوانية الذي عقد اليوم بالوزارة أنه من أهداف المؤتمر إبراز قيمة الثروة الحيوانية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتحقيق مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي واستعراض قضايا الثروة الحيوانية الصحية والتمويلية والمعوقات التي تعترض مسيرتها واقتراح الحلول اللازمة لها.

وأبان الوزير أن المؤتمر يبرز أهمية دور البحوث في تنمية وتطوير القطاع والاهتمام بحفظ الموارد والسلالات تعضيدا لزيادة الإنتاج والإنتاجية وبلورة دور الثروة الحيوانية في الاستثمار التنموي وتأكيد دور القطاع الخاص كشريك فاعل مع رصيفه القطاع العام، مشيرا إلى أن المؤتمر والذي يأتي تحت شعار( الثروة الحيوانية أمن غذائي ودعامة للاقتصاد الوطني) يجئ بمشاركة جميع شركاء قطاع الثروة الحيوانية في المركز والولايات ومن خارج البلاد يمثلون المنظمات الإقليمية والدولية.

وقال د. رابح ستقدم في المؤتمر خمسة محاور وكل محور يتضمن ثلاث أوراق عمل، وهي المحور الاقتصادي، والاجتماعي، السياسات والتشريعات، والقوانين، محور صحة الحيوان والبحوث والخدمات البيطرية، محور تنمية قطاع الإنتاج الحيواني ومحور التمويل والمشروعات الدولية.

وأكد أنه من المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تؤكد اهتمام الدولة بريادة وأهمية الثروة الحيوانية وتقدير إسهامها في دعم الخزينة العامة وتأمين الغذاء.



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