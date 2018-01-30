نائب رئيس الجمهورية يشهد العمل في (مول نيالا) وتوقيع الشراكة بين (مان) و(الجنيد)

نيالا 30-1-2018 (سونا) شهد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور توقيع عقد شراكة بين شركتي مان للبنية التحتية وشركة الجنيد للطرق والجسور لإنشاء المركز التجاري (مول نيالا) لتعزيز المكانة الإقليمية والاقتصادية كمنطقة تجارة حدودية.

وقال مدير شركة مان الوطنية للبنية التحتية وليد الفايت محمد أحمد ل(سونا) اليوم بمدينة نيالا إن اتفاق الشراكة جاء بعد تفاوض بين الشركتين أسفرت عن البدء في إنشاء (4) أبراج دفعة واحدة وستصل إلى (10) أبراج لـ(900) محلاً تجارياً، منوها إلى أن شركته طرحت الشراكة لكل أبناء الولاية للمساهمة في إنشاء (مول نيالا ) و لا زالت تفتح الباب أمام الجميع، مشيرا إلى أن الهدف من الاتفاق هو زيادة الثقة في المشروع الذي سيحدث نقلة في مجال التجارة والأعمال بمدينة نيالا لإحداث حركة اقتصادية كبيرة في المدينة وما جاورها لا سيما وأنها أول تجربة للمول خارج ولاية الخرطوم، واعدا باكتمال العمل في المشروع في نوفمبر المقبل مع افتتاح مشاريع الدورة المدرسية القومية بمدينة نيالا.

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية بالولاية محمد توم عوض الكريم على أن إنشاء (مول نيالا) حلم ظل يراود التجار لعشرات السنين منذ العام 2009م، لكنه لم ير النور إلا هذا العام بالبداية الفعلية في إنشاء الأبراج التجارية وتوقيع الشراكة بين شركتي مان والجنيد بحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ووالي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي ورئيس اتحاد أصحاب العمل شارف علي مسار، متوقعا أن يحدث المشروع نقلة اقتصادية كبيرة لتجار مدينة نيالا والدول المجاورة لاسيما وأن مدينة نيالا مركز تجاري مهم في كل مدن غرب السودان، منوها إلى أنها أول تجربة لامتلاك التجار دكاكين ملك حر بشهادة بحث كل على حدة لأكثر من تسع نشاطات للتجار على غرار ولاية الخرطوم.

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