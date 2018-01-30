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نوفاك: عقوبات أمريكية جديدة لن تفيد الشركات الأمريكية أو الاقتصاد العالمي

التاريخ : 30-01-2018 - 08:06:00 مساءً
موسكو 30-01-2018م (رويترز) - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إن عقوبات أمريكية جديدة فرضتها الولايات المتحدة على روسيا لن تستفيد منها الشركات الأمريكية أو الاقتصاد العالمي.
وكان نوفاك يتحدث بعد أن نشر وزير الخزانة الأمريكي قائمة برجال أعمال ومسؤولين روس مقربين من الكرملين.
ونوفاك نفسه بين أولئك الذين تتضمنهم القائمة الجديدة، التي وضعت في إطار حزمة عقوبات أصبحت قانونا في أغسطس الماضي. ولا تعني أن أولئك المدرجين في القائمة سيخضعون لعقوبات لكنها تلقي بظلال محتملة لخطر عقوبات على دائرة واسعة من الروس الأثرياء.

وقال نوفاك في بيان ”كل العقوبات... تهدف إلى خلق عقوبات أمام قطاع الأعمال وهو ما يعني عرقلة المنافسة في السوق“.

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