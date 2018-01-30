بنك إنجلترا المركزي يركز مجددا على خفض التضخم مع تعافي الاقتصاد

لندن 30-01-2018م (رويترز) - قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي يوم الثلاثاء إن البنك يركز مجددا على خفض التضخم مع تعافي الاقتصاد البريطاني من الضرر الذي لحق به جراء الأزمة المالية العالمية في 2007-2009.



وأبلغ كارني أعضاء مجلس اللوردات ”الشئ المهم في السياسة الآن...يتمثل في أنه مع خروج الاقتصاد من التباطؤ، فاننا نتحرك صوب منطقة أكثر تقليدية في السياسة النقدية، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على إخضاع التضخم ليصل إلى مستوى مستهدف في أفق مناسب“.



ورفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007 في نوفمبر، وقال إن من المرجح زيادتها مجددا على مدى السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى إلى خفض التضخم صوب معدله المستهدف عند إثنين في المئة.



وبلغ التضخم 3.1 في المئة في نوفمبر مقتربا من أعلى مستوياته في ست سنوات، مدفوعا بهبوط قيمة الجنيه الاسترليني بفعل الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي أجري في 2016. وتراجع التضخم إلى ثلاثة في المئة في ديسمبر.



وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا سجل أداء أفضل مما كان يتوقعه بنك إنجلترا المركزي في نهاية العام الماضي، رغم أنه لا يزال متخلفا عن نمو أقوى في كثير من الدول الغنية الأخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.



ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يقدم المركزي على رفع جديد لأسعار الفائدة في النصف الثاني من 2018، لكن البعض يعتقدون أنه قد يفعل ذلك في مايو.



ومن المنتظر أن يصدر بنك إنجلترا أحدث تقييماته للاقتصاد البريطاني في الثامن من فبراير.



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