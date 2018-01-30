الفاو ستطلب 500 مليون دولار لتغطية تكاليف برامجها في العراق

بغداد 30-1-2018م (الأناضول) - قالت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو"، الثلاثاء، إنها ستطلب مبلغ 500 مليون دولار، لتغطية تكاليف برامجها في العراق.

وقال ممثل المنظمة في العراق فاضل الزعبي في تصريح للأناضول، إن "الأمم المتحدة ستطلب من الدول المانحة في مؤتمر المانحين بالكويت، دعما لبرامجها بالعراق بمقدار 500 مليون دولار".

الزعبي أضاف أن "الدعم الذي ستطلبه المنظمة الدولية، هو لإعادة إعمار البنى التحتية للمشاريع الزراعية في المناطق المحررة من "داعش"، فضلا عن دعم قطاعي التعليم والصحة".

وأشار إلى أن "آلية صرف تلك المبالغ ستكون عن طريق الأمم المتحدة".

ومن المقرر مشاركة 70 دولة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي تحتضنه دولة الكويت الشهر المقبل، والمخصص لطرح الفرص الاستثمارية في العراق.

وأعلنت الحكومة العراقية في مايو/ أيار الماضي، عن حاجتها لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة "داعش"، شمال وغرب البلاد.

وتعرضت البنى التحتية للوزارات العراقية في المحافظات التي خضعت لسيطرة "داعش" إلى خسائر كبيرة، منها مشاريع الطاقة الكهربائية والمنشآت الحكومية، قدرت بمليارات الدولارات.



