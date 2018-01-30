اتفاق بين السودان والبنك الدولي والنرويج لتدريب منسوبي الجهاز المركزي للإحصاء

الخرطوم 30 - 1 - 2018 م (سونا) - اتفق السودان ممثلاً في الجهاز المركزي للإحصاء والبنك الدولي ودولة النرويج علي تدريب منسوبي الجهاز المركزي للإحصاء بالمركز والولايات وقال د. كرم الله علي مدير الجهاز المركزي للإحصاء في تصريحات صحفية عقب الإجتماع الذي ضم مدير البنك الدولي بالخرطوم ووفد من رئاسة البنك الي جانب وفد الجهاز المركزي للإحصاء بدولة النرويج انهم تداولوا حول بيانات الفقر في السودان وبرامج محاربة الفقر ، مشيرا الى الإتفاق علي بناء القدرات والتدريب كأولوية قصوي في مجالات نظم المعلومات الجغرافية و الإحصاء والتقنية والإقتصاد .

وكشف مدير الجهاز المركزي للإحصاء عن ان النرويج إلتزمت بتمويل برنامج تدريبي لمدة ثلاث سنوات بكلفة تبلغ مليون وثلاثمائة ألف دولار منوها الي إلتزام البنك الدولي كذلك بتنفيذ برامج التدريب المطلوبة .

وقال د. كرم الله ان المجتمعين أمنوا كذلك علي المعاونة في إجراء دراسة لبيانات الفقر والمقرر ان تجري كل عامين .

