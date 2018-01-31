أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الاربعاء

الخرطوم 31-1-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى لليوم الاربعاء على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار USD 17.9551 18.0449 18.0000

الين اليابانيJapanese Yen 0.1651 0.1659 0.1655

الجنيه الاسترليني Sterling Pound 25.4574 25.5847 25.5210

الفرنك السويسري Swiss Franc 19.2348 19.3310 19.2829

الدولار الكندي Canadian Dollar 14.5760 14.6489 14.6124

كرونة السويدية Swedish Kronor 2.2790 2.2904 2.2847

الكرونة النرويجية Norwagian Kroner 2.3298 2.3414 2.3356

الكرون الدنماركيDanish Krone 2.9978 3.0128 3.0053

الدينار الكويتي Kuwait Dinar 59.5526 59.8504 59.7015

الريال السعودي Saudi Riyal 4.7880 4.8119 4.8000

الدرهم الاماراتي U.A.E Dirham 4.8900 4.9145 4.9022

ريال قطر Qyatar Riyal 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني Bahrain Dinar 47.6136 47.8517 47.7326

ريال عماني Omani Riyal 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا UAPTA 24.4116 24.5410 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) Egypt 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو Euro 22.310 22.4222 22.3664



