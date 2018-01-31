أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الاربعاء

الخرطوم 31-1-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى لليوم الاربعاء على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار USD 17.9551 18.0449 18.0000
الين اليابانيJapanese Yen 0.1651 0.1659 0.1655
الجنيه الاسترليني Sterling Pound 25.4574 25.5847 25.5210
الفرنك السويسري Swiss Franc 19.2348 19.3310 19.2829
الدولار الكندي Canadian Dollar 14.5760 14.6489 14.6124
كرونة السويدية Swedish Kronor 2.2790 2.2904 2.2847
الكرونة النرويجية Norwagian Kroner 2.3298 2.3414 2.3356
الكرون الدنماركيDanish Krone 2.9978 3.0128 3.0053
الدينار الكويتي Kuwait Dinar 59.5526 59.8504 59.7015
الريال السعودي Saudi Riyal 4.7880 4.8119 4.8000
الدرهم الاماراتي U.A.E Dirham 4.8900 4.9145 4.9022
ريال قطر Qyatar Riyal 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني Bahrain Dinar 47.6136 47.8517 47.7326
ريال عماني Omani Riyal 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا UAPTA 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) Egypt 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو Euro 22.310 22.4222 22.3664