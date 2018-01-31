نظام غذائي يرفع معدل نجاح التلقيح الصناعي بنسبة 70%

أثينا 31-1-2018م (أ.ش.أ) -- كشفت دراسة علمية حديثة من جامعة هاروكوبيو في أثينا أن اتباع نظام غذائي متوسطي أو ما يطلق عليه "حمية البحر المتوسط" يؤدي إلى زيادة فرص المرأة في الحصول على طفل من خلال التلقيح الاصطناعي بنسبة 70%.

وووفقاً للموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أدى اعتماد النظام الغذائي الصحي الغنى بالفاكهة والخضار والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك إلى زيادة فرص نجاح علاج الخصوبة بنسبة 70% تقريبا بالنسبة لبعض النساء.

ويعتقد باحثون من جامعة هاروكوبيو في أثينا أن مضادات الأكسدة في الفواكه والخضراوات تحسن من جودة بويضات المرأة وتحمي أيضا الرحم من التلف ، وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي المتوسطى يحتوي فقط على كمية صغيرة من اللحوم الحمراء، التي تعزز فرص الحمل، في حين أنه غني بالحبوب الكاملة، والتي يمكن أن تعزز صحة الجنين .



وقال الدكتور "نيكوس ياناكوريس"، المؤلف المشارك في الدراسة: "ينبغي تشجيع النساء على محاولة علاج الخصوبة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، مثل النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لأن هذا قد يساعد على زيادة فرص نجاح الحمل".

وأكد الباحثون أن تأثير اتباع حمية البحر المتوسط قويا بشكل خاص للنساء الأقل من 35 عاماً، ويجب اتباعه لمدة ستة أشهر لتعزيز الخصوبة.