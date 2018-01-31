هيئة المواصفات والمقاييس فرع سنار تنظم حملات تفتيش واسعة لأسواق ومخابز الولاية

سنجة 31-1-2018م (سونا)- تفقد الاستاذ عثمان علي الخضر مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية سنار صباح اليوم ترافقه اللجنة المختصة بالرقابة ،تفقد سوق محلية سنار للبيع المخفض.

وطاف المدير العام على كافة المواقع داخل السوق للتأكد من السلع والبضائع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة لحماية المستهلك، حيث خاطب التجار و البائعين مقدماً توجيهات إرشادية توضح لهم الطريقة الجيدة لعرض السلع والبضائع وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة والمحافظة على معايير الجودة وشروط السوق .

وفى ذات المنحى وفي إطار ضمان جودة العمل وترقيته نظمت هيئة المواصفات والمقاييس بسنار حملة تفتيشية ل (24) من مخابز مدينة سنار ،حيث أعلن الاستاذ عبد السلام مرحوم الهادي رئيس حملة التفتيش فى تصريح ل (سونا) ان الغرض من الحملة تفتيش المخابز من أجل التأكد من الوزن حيث ضبطت الحملة حوالي (5) مخالفات تمثلت في نقص الوزن وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحويل المخالفات لجهات الاختصاص .

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