وزير الزراعة بالنيل الأبيض يتفقد محاصيل العروة الشتوية بمحلية ام رمته

كوستي 31-1-2018م ( سونا )- اكد دكتور محمد عبد الله عمر وزير الزراعة والغابات والري بولاية النيل الأبيض اهتمام وزارته بتشجيع الاستثمار الزراعي والتوسع في برامج رفع الانتاج والانتاجية .

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم للمشاريع المروية بمحلية ام رمته ومشاريع شمال الدويم للوقوف على محاصيل العروة الشتوية ،كما وقف على عدد من محاصيل الخضروات والمحاصيل البديلة الواعدة بمحلية ام رمتة.

واشار الوزير الى استمرار الوزارة في كهربة المشاريع المروية مؤكدا ان العمل في هذا المجال يسير بخطى حثيثة.

وشملت زيارة وزير الزراعة المشاريع التي تنضوي تحت مظلة شركة الرياض الخضراء التي تنشط في الاستثمار الزراعي بشمال الولاية في شراكة مع المزارعين .

من جانبهم اعرب المزارعون عن ارتياحهم للشراكات التعاقدية التي ابرموها مع شركة الرياض الخضراء مؤكدين حرصهم على استمرار هذه العلاقة .

س ص

