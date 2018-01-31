وزير الزراعة بالجزيرة يؤكد اهتمامه برفع الإنتاج والإنتاجية للصادرات البستانية و الدواجن

مدني 31-1-2018م (سونا) قام دكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة صباح اليوم بزيارة لمسلخ ود المجذوب الحديث للدواجن حيث إلتقى دكتور هاشم أحمد محمد المشرف العام على المسلخ .

وقدم د. هاشم شرحا وافيا لعمل المسلخ معلنا أن المسلخ تم إختياره بمواصفات حديثة ذات جودة عالية من دولة الصين وتبلغ طاقته الإنتاجية ألفي دجاجة في الساعة مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد إكتمال تركيب المعدات وإفتتاح المسلخ بصورة رسمية لخدمة أهل الولاية .

من جانبه أشاد الوزير بتجارب القطاع الخاص الناجحة في مجال تربية الدواجن مؤكداً دعم وزارته لهذا القطاع المهم من أجل رفع الإنتاج والإنتاجية بالولاية .

على صعيد آخر التقي الوزير بمجموعة مكتب طيبة للصادر البستاني بمشروع الجزيرة حيث قدم الأستاذ مصطفي قمر منسق برنامج الصادر البستاني بمكتب طيبة تنويراً شاملاً عن الخطوات العملية التي نفذتها المجموعة خلال الفترة السابقة التي شملت زراعة مساحة 15 فدان بامية هندية جاهزة للتصدير خلال الأسبوع المقبل .

وأعلن الاستاذ مصطفى ان المجموعة ستسجل زيارة لمشروع ود بلال لتسمين العجول بغرض نقل التجربة للمزارعين الذين أبدوا إستعدادهم للدخول في مشاريع تسمين العجول وتوفير الأعلاف.

ومن جانبه أشاد الوزير بالنموذج الأمثل الذي قدمته مجموعة طبية في مجال الصادر البستاني مؤكدا على دعمه اللامحدود من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية .

س ص