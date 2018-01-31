نيويورك31 - 1 - 2018 م ( الأناضول ) -نظم مئات الأمريكيين المسلمين، مساء الثلاثاء، في مدينة نيويورك، مظاهرة للتضامن مع الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي، المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

وبحسب مراسل الأناضول، جرى تنظيم المظاهرة في محطة حافلات "هيئة الموانئ" التي تعد واحدة من أهم نقاط المواصلات، بالقرب من ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات مطالبة بإطلاق سراح الطفلة الفلسطينية، وبقطع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، فضلا عن ترديدهم شعارات مناهضة لواشنطن وتل أبيب.

وشارك في المظاهرة عدد من رجال الدين اليهود، وبعض الجماعات اليهودية المناهضة للصهيونية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي (16 عامًا) في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

