وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية سنار يودع خطة وزارته للعام 2018 منضدة المجلس التشريعي

سنجة فى 31-1-2018م ( سونا)- أودع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري الاستاذ ازهري خلف الله عبد الرحمن منضدة المجلس التشريعي في جلسته برئاسة دكتور شرف الدين هجو المهدي رئيس المجلس. خطة وزارته للعام 2018م.

وابأن وزير الزراعة أن الخطة جاءت مستهدفة تنمية وتطوير القطاعين الزراعي والحيواني مستصحبة الموارد والفرص لإحداث تحول نوعي لتطوير الانتاج مبينا أن التطور يتم عبر تنفيذ مشاريع وبرامج محددة الاهداف.

وأكد وزير الزراعة أن رؤية الخطة تتمثل في نهضة زراعية قائمة على النمو السريع المستدام مشيرا إلى أن الخطة تشمل أهداف متعددة أبرزها تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد وزيادة الانتاج والانتاجية. رئيس المجلس قال إن خطة وزارة الزراعة جاءت شاملة ومتكاملة وعلى الوزارة معالجة التحديات التي تواجه الخطة.

وقد أحال المجلس خطة وزارة الزراعة للجنة المختصة لمزيد من التداول والنقاش ورفع تقرير بشانها للمجلس في جلساته المقبلة.

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