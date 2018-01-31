إطلاق قاعدة بيانات مسجل عام الملكية الفكرية للعلامات التجارية عبر المنظمة العالمية

الخرطوم فى 31-1-2018م(سونا) - اعلن المستشار العام عادل خالد حسن هلال مسجل عام الملكية الفكرية إطلاق قاعدة بيانات مسجل عام الملكية الفكرية للعلامات التجارية عبر موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لنشر للعلامات التجارية و ذلك سعياً للوصول إلي مكتب ملكية فكرية نموذجي الكتروني ( Paper Less Office).

وأبان المستشار عادل بان هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لاتفاقية خطة التنمية الموقعة بين جمهورية السودان و وزارة العدل و مسجل عام الملكية الفكرية و المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و البند الخاص بحوسبة ملفات و أعمال الإدارة و تقديم خدماتها الكترونياً عبر الانترنت و عبر بوابة السودان للخدمات الالكترونية حيث تم إطلاق قاعدة بيانات العلامات التجارية السودانية المسجلة وطنياً علي موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) الدولي لنشر العلامات التجارية (WIPO - Global Brand Database) علي الرابط (http://www.wipo.int/branddb/en/) بتاريخ 26/1/2016م (و هي أحد نواتج المرحلة الثانية لمشروع الحوسبة والتي تم تدشينها بوساطة السيد وزير العدل و وزير الاتصالات و قيادات وزارة العدل و مدير المركز القومي للمعلومات في ديسمبر 2017م) حيث يعتبر السودان الدولة رقم39 التي أطلقت قاعدة بياناتها عبر موقع الوايبو العالمي لنشراللعلامات التجارية من أصل عدد 191 دولة عضو في المنظمة.

واضاف سيادته ان هذا الأمر سينعكس إيجابا علي السودان عموما و وزارة العدل - إدارة مسجل الملكية الفكرية بصفة خاصة, حيث ان تواجد السودان في مثل هذه المواقع العالمية له مردوده الاقتصادي ويعد أداة جاذبة للاستثمار الأجنبي ويعكس التطور و المواكبة التي يشهدها السودان في هذا المجال .

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