الخرطوم 31-1-2018م(سونا)- أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم أسعار القمح بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر القمح الاسترالي 265 دولارا للطن المتري، والقمح الكندي 285.22 دولارا للطن المتري، فيما بلغ سعر القمح الروسي 195 دولارا للطن المتري ، وبلغ سعر القمح الأوكراني188 دولارا للطن، بينما بلغ سعر القمح الألماني 212دولارا للطن المتري والقمح وارد البحر الأسود 192 دولارا للطن المتري والقمح الفرنسي 199دولارا للطن المتري والقمح الرومانى 196 دولارا للطن المتري والقمح الأرجنتيني181 دولارا للطن المتري، فيما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب231 دولارا للطن المتري وقمح الولايات المتحدة الرطب 189 دولارا للطن المتري.



