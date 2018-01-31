وزير الدولة بالثروة الحيوانية: المؤتمر القومي للثروة الحيوانية يناقش خمسة محاور

الخرطوم 31-1-2018م(سونا) - أكد دكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية أن المؤتمر القومي للثروة الحيوانية الذي ينعقد في 17 و18 فبراير المقبل يناقش خمسة محاور، ويتعلق المحور الأول بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ويشمل دور الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد الوطني وترقية صادرات الثروة الحيوانية والاستثمار ودور القطاع الخاص.

وقال في مؤتمر صحفي عقد أمس بالوزارة ان المحور الثاني هو السياسات والتشريعات والقوانين ويحتوي على الوضع التشريعي للثروة الحيوانية في نظام الحكم الاتحادي واثره في جودة الخدمات البيطرية وفقا للمعايير العالمية وقضايا الثروة الحيوانية في مخرجات الحوار الوطني والتدريب والتأهيل ونقل التقانة .

وأضاف أن محور صحة الحيوان والخدمات البيطرية يناقش قضايا صحة الحيوان والخدمات البيطرية ودور البحث العلمي في التنمية وتطوير الثروة الحيوانية اما محور تنمية قطاع الانتاج الحيواني ينافش قضايا وتنمية انتاج اللحوم ، الالبان، الدواجن ، المناحل ، الجلود ، الاعلاف، والتصنيع بجانب تنمية الموارد الطبيعية. وتشمل الاسماك والحياة البرية .وغيرها ودور الثروة الحيوانية في الأمن الغذائي المحلي والاقليمي ، والمحور الخامس هو التمويل والمشروعات الدولية، ويشمل تمويل ودعم البحوث والمشروعات العلمية.

ويشارك في المؤتمر شركاء قطاع الثروة الحيوانية بالمركز والولايات و خارج البلاد ويمثلون الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، منها مفوضية الاتحاد الافريقي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ، والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة(فاو).

