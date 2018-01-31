نائب رئيس تشريعي الخرطوم تشددعلى قيام المجالس المحلية التشريعية وفقاً لقانون الحكم المحلي للعام 2017.

الخرطوم 31-1-2018م (سونا)- أكدت دكتورة نجاة أحمد كرداوي نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ضرورة تفعيل القوانين الصادرة من المجلس لسيادة حكم القانون مشددة علي قيام المجالس المحلية التشريعية وفقاً لقانون الحكم المحلي للعام 2017.

وأكدت إعادة تكوين اللجان الشعبية في اقرب وقت ممكن مشيرة إلى أهمية تمكين لجنة الاختيار والخدمة المدنية .

وطالبت د.نجاة لدى استعراضها مشروع خطاب الرد على خطاب والي الخرطوم في افتتاحية دورة الانعقاد السادسة مؤخرا طالبت بترسيم الحدود وأهمية وجود تنمية متوازنة بين الريف والحضر مشيرة إلى ضرورة فتح نوافذ التمويل العقاري مؤكدة عدم الانحراف عن المسار الاستراتيجي للولاية .

فيما طالب النواب لدي مداولاتهم حول مشروع خطاب الرد الذي اجيز اليوم في جلسة المجلس برئاسة المهندس صديق علي الشيخ بدعم برنامج نزع السلاح وتأمين العاصمة والتشديد علي تنظيم الوجود الاجنبي والتأكيد على أهمية معاش الناس.

وطالبوا بحل جذري لمشروع الصرف الصحي مشيرين إلى أنه يحتاج الي تمويل خارج الميزانية مؤمنين على فكرة صندوق تمويل مشروع الصرف الصحي.

كما طالبوا بتسوية الاراضي والاسراع في تنفيذ القري النموذجية وتخطيط منطقة سوبا الحلة.

فيما طالب العضو ابراهيم احمد علي اتحادي ديمقراطي بافساح المجال للتعبير عن الرأي للأفراد والجماعات.

