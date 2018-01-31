تشريعي الخرطوم يثمن الدعم الذي يقدمه الخيرون بدولة قطر للايتام بولاية الخرطوم

الخرطوم 31-1-2018م (سونا) - امتدح الأستاذ هشام صلاح الدين الريدة رئيس لجنة التوجيه والتنمية الاجتماعية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم جهود الشيخة حصة بنت عبد الله آل ثاني في توفير الرعاية والكفالة للأيتام وتقديمها الدعم المعنوي لهم مثمنا الدعم الذي يقدمه الخيرون من دولة قطر لأسر الأيتام بولاية الخرطوم لتحسين ظروفهم الاجتماعية وتخفيف العبء المعيشي عن كاهلهم.

جاء ذلك لدى تشريفه اليوم تقديم الدعم المادي الذي قدمته الشيخة حصة بنت عبد الله آل ثاني لعدد من الأيتام وطلاب خلوة الشيخ الكردي الشيخ الأمين بمحلية كرري ومنطقة العجيجة بالريف الشمالي لمحلية ام درمان في إطار الدعم والمناصرة لفئة الأيتام ودعم الخلاوى والتي استفاد منها 47 يتيما و125 من شيوخ وطلاب خلوة الشيخ الكردي بحضور الأستاذ حافظ الشيخ رئيس لجنة الشئون الثقافية والشباب بتشريعي الخرطوم وعدد من مديري الإدارات بمحلية كرري والقيادات الشعبية بالمنطقة.

وأكد الريدة ان تقديم الدعم لخلوة الشيخ الكردي يأتي دفعا لحركة الدعوة الإسلامية وإيمانا بالدور الريادي الذي تقوم به الخلوة وشيوخها وطلابها .

ومن جانبه ثمن حافظ الشيخ جهود الشيخة حصة في سد بعض احتياجات الأيتام وتوفير الرعاية والكفالة لهم بمنطقة كرري شرق ، مؤكدا ان رعاية ودعم الخلاوى يعتبر واجبا دينيا يسهم في توفير بيئة مستقرة تؤدى رسالتها المنوط بها على الوجه الأكمل في نشر التعاليم الإسلامية .