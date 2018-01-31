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بكرى يرحب بمبادرة تجمع شركات كندية للاستثمار في البلاد

التاريخ : 31-01-2018 - 01:50:00 مساءً
الخرطوم 31-1-2018م(سونا)- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ترحيب السودان بمبادرة تجمع شركات كندية للاستثمار في البلاد .
واطلع النائب الأول لدي لقائه اليوم بالقصر الجمهوري رئيس شركة استيت أويل الكندية السيد لطف الرحمن خان بحضور وزير النفط دكتور عبد الرحمن عثمان ‘علي طبيعة انشطة الشركة وخبراتها ومجالات استثماراتها العالمية .
وقال خان في تصريحات صحفية إن اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين عبر الاستثمارات خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والنفط .
وأشار خان الي مباحثات جرت مغ سفير السودان بكندا حول توسيع فرص الاستثمارات الكندية في السودان في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والغاز والزراعة والتعدين .
وكشف خان عن دعوة ستقدمها كندا لوزراء النفط والتعدين والزراعة لزيارة كندا في اقرب وقت لمزيد من التشاور في هذا الصدد .
وأكد وزير النفط دكتور عبد الرحمن عثمان ان اهتمام الشركات الكندية ذات التكنولوجيا العالية بالاستثمار في مجال النفط في البلاد سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة علي السودان .
وأشار الي رغبة العديد من الشركات العالمية للاستثمار في السودان خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في حقل الراوات .
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