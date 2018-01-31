سفير السودان بالسعودية يستقبل بمكتبه المدير العام للخطوط الجوية السودانية

الرياض 31 -1 2018 م (سونا)- استقبل سعادة السفير عبد الباسط بدوى السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم بمكتبه بالرياض ، المدير العام للخطوط الجوية السودانية ( سودانير ) السيد عبد المحمود سليمان محمد علي الذي يزور المملكة حيث اطلع سعادة السفير علي آداء العمل وتجديد اتفاقية سودانير مع الوكيل العام مجموعة الطيار للسفر والسياحة والخطط الاستراتيجية لسودانير .

وحضر اللقاء مدير الإدارة التجارية بسودانير احمد الميرغني علي ومدير الإدارة المالية السيد أسامة يوسف حسن سعيد والمستشارة القانونية اماني الطاهر علي ومدير اقليم السعودية السيد حجازي بكري مروي والأستاذ خليفة حسن خليفة العطبراوي مدير المنطقة الوسطي والشرقية للخطوط السودانية و المهندس مدثر محمد الخير السكرتير التنفيذي لمدير المنطقة الوسطي والشرقية للخطوط السودانية.

