مؤشر سوق الخرطوم للاوراق الماية يغلق مستقراً

الخرطوم 31-1-2018م(سونا)أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقراً عند 4585.465 نقطة .

وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 100,275,018 إلي 168,056,055 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 68 % .

وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 2,367,160 إلي 307,633 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (87) %.

وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 65 صفقة إلي 175 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 169% .

وفى مجال حركة الاسعار شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم أستقرار سعر سهم بنك الاستثمار المالي عند 1.07 جنيه .

وسجل القطاع الصناعي اليوم أرتفاع سعر سهم النيل للاسمنت (ربك) 0.37 جنيه .

وشهد قطاع الإستثمار والتنمية أستقرار سعر سهم شركة المثال لخدمات التمويل الاصغرعند 100 جنيه .

وسجل قطاع الوسائط والإتصالات أستقرار سعر سهم شركة السينما السودانية عند 20 جنيه .

وشهد قطاع الشهادات الإستثمارية أرتفاع إستقرار سعر عدد إصدارتين وإنخفاض سعر عدد 11 إصدارة وذلك من 13 إصدارة تم تداولها اليوم.

