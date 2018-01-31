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مؤشر سوق الخرطوم للاوراق الماية يغلق مستقراً

التاريخ : 31-01-2018 - 02:38:00 مساءً
الخرطوم 31-1-2018م(سونا)أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقراً عند 4585.465 نقطة .
وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 100,275,018 إلي 168,056,055 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 68 % .
وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 2,367,160 إلي 307,633 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (87) %.
وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 65 صفقة إلي 175 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 169% .
وفى مجال حركة الاسعار شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم أستقرار سعر سهم بنك الاستثمار المالي عند 1.07 جنيه .
وسجل القطاع الصناعي اليوم أرتفاع سعر سهم النيل للاسمنت (ربك) 0.37 جنيه .
وشهد قطاع الإستثمار والتنمية أستقرار سعر سهم شركة المثال لخدمات التمويل الاصغرعند 100 جنيه .
وسجل قطاع الوسائط والإتصالات أستقرار سعر سهم شركة السينما السودانية عند 20 جنيه .
وشهد قطاع الشهادات الإستثمارية أرتفاع إستقرار سعر عدد إصدارتين وإنخفاض سعر عدد 11 إصدارة وذلك من 13 إصدارة تم تداولها اليوم.
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