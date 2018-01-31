الآلية التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تقف على ترتيبات جولة المفاوضات المقبلة

الخرطوم 31-1-2018م( سونا) - وقفت الآلية التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال اجتماعها بالقصر الجمهوري اليوم على ترتيبات جولة المفاوضات المقبلة والدعوة الموجهة من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى لاستئناف المفاوضات حول المنطقتين ودارفور.

وأوضح د. أحمد بلال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أن الآلية أمنت على التوجه الإستراتيجي للدولة المتمثل في تحقيق السلام الشامل.

وأشار بلال إلى مبادرات الحكومة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين من الحركات التي تؤكد حسن نية الحكومة تجاه التفاوض والوصول إلى سلام دائم، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية من الحكومة لجعل هذه الجولة هي الأخيرة.

ولفت بلال إلى أن وفد الحكومة ذاهب من أجل السلام ومفوض لذلك دون تفريط في وحدة وحدود البلاد التي تمثل خطا أحمر للحكومة.

وأكد بشارة جمعة أرور عضو وفد الحكومة المفاوض أن الإستراتيجية الكلية للوفد الوصول إلى سلام دون تكتيكات ووفقا للمسودة الإطارية لخارطة الطريق في البند الأول والثاني والثالث وصولا إلى وقف العدائيات الذي يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للدخول للبنود السياسية.