ارتفاع عائدات السياحة في تركيا إلى أكثر من 26 مليار دولار في 2017

أنقرة 31 -1-2018م( بنا )- ارتفعت عائدات قطاع السياحة في تركيا خلال 2017 بنسبة 18.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق له، إلى 26 مليارا و283 مليونا و656 ألف دولار.

جاء ذلك بحسب معطيات قطاع السياحة في تركيا للعام الماضي، نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الأربعاء، واوردتها وكالة انباء الاناضول.

وقالت الهيئة إن 77.4 بالمائة من العائدات جاءت من الزوار الأجانب، و22.6 بالمائة من المغتربين الأتراك.

ووفق المعطيات، ارتفع حجم الإنفاق على القطاع السياحي في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بالعام الذي قبله، إلى 5 مليارات و137 مليونا و244 ألف دولار.

وخلال العام الماضي، ارتفع عدد الأتراك المسافرين إلى الدول الأخرى بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بـ 2016، إلى 8 ملايين و886 ألفا و916 شخصا.

وارتفعت عائدات السياحة في تركيا خلال الربع الرابع من 2017 بنسبة 27.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016، لتصل إلى 6 مليارات و109 ملايين دولار.