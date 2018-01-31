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مساعد رئيس الحمهوريه يطلع علي الاجراءات التي اتخدتها حكومة الوفاق الوطني بولاية نهر النيل

التاريخ : 31-01-2018 - 03:03:00 مساءً
الخرطوم 31-1-2018 م(سونا ) -اطلع مساعد رئيس الحمهوريه المهندس إبراهيم محمود حامد نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية على الاجراءات التي اتخدتها حكومة الوفاق الوطني بولاية نهر النيل .لتخفيف أعباء المعيشة .
ووقف لدي لقائه بالقصر الجمهوري والي نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيله علي أداء الحزب بالولاية في .ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأأوضح الوالي في تصريحات صحفية ان حكومته قد اوقفت جميع المهرجانات والاحتفالات والهدايا واوقفت سفر الدستوريين وتمكنت من توفير 20 الف سلة غذاء للفقراء والمساكين من غير العاملين بالدوله .
واضاف ان حكومة نهر النيل عملت علي فتح التعاونيات والبيع المباشر ورفعت نسبة التامين الصحي من 58%.
الي77%وتفعيل قوانين حماية المستهلك وخصم 10%من مرتبات الدستوريين.
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