وزير الصناعة يبحث آفاق ومشاكل صناعة الأسمنت

عطبرة في 31-1-2018 م ( سونا) - بحث دكتور موسى محمد كرامة وزير الصناعة الآفاق المستقبلية والمشاكل والقضايا الخاصة بصناعة الأسمنت. جاء ذلك خلال زياراته الميدانية اليوم لعدد من مصانع الاسمنت بولاية نهر النيل.

واطلع الوزير على الطاقات التصميمية ودور تلك المصانع تجاه المجتمعات المحلية واسهامها في الاقتصاد السوداني. واستمع خلال اجتماعه بإدارات مصانع عطبرة، والتكامل للأسمنت وبربر إلى الأسباب وراء الارتفاع الأخير لسعر سلعة الأسمنت ، مؤكدا دعم وزارته لصناعة الأسمنت والعمل على استقرارها وتطويرها لتغطية الحاجة المحلية والاتجاه للصادر .وامن على أهمية عقد جلسات راتبة لمعالجة كل المشكلات التي تعترض صناعة الأسمنت.

وأكد دكتور الأمين محمد عثمان النص نائب والي ولاية نهر النيل حرص حكومته على معالجة مشاكل صناعة الاسمنت وذلك لمصلحة المواطن والمستثمر والاقتصاد السوداني، مشيرا إلى الجهود التي قادتها ولايته مع ادارات المصانع وعدد من الجهات المركزية لحل تلك المشاكل.

وكان الاجتماع قد استمع إلى تنوير مفصل حول صناعة الأسمنت ومراحل تطورها ومشاكل الصناعة وارتفاع اسعار الاسمنت والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف التشغيل خاصة الطاقة البترولية والكهربائية والصعوبات التي تواجه عمليات الاستيراد للمواد البترولية ، فيما أكد مديرو تلك المصانع حرصهم على أن تكون اسعار سلعة الاسمنت مستقرة ومقبولة.



