وزير رئاسة مجلس الوزراء يجدد سعي الدولة لتقديم أفضل الحوافز والخدمات للسودانيين بالخارج

الخرطوم في 31-1-2018م (سونا) - جدد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر سعي الدولة الجاد لتقديم أفضل الحوافز والخدمات للسودانيين بالخارج من أجل استقطاب رأس المال السودانى المهاجر ودمجه في الاقتصاد الوطني لرفع مؤشر الإنتاج بما يحقق أهداف اقتصاديات الهجرة.

جاء ذلك لدى ترؤسه صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الخاص بشأن حوافز المغتربين وذلك بحضور عدد من الجهات ذات الصلة.

واستعرض الاجتماع مقترحات بشأن حوافز المغتربين قدمها الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير د. كرار التهامي والذي أوضح أن المقترحات تهدف إلى تقديم العون والخدمات للمغتربين بعد دراسة أحوالهم العامة ورغباتهم وتشجيعهم لتحويل مدخراتهم عبر القنوات المصرفية وأمن الاجتماع على أهمية وجود ضوابط واشتراطات للحوافز فضلاً عن تكوين لجنة مصغرة لدراسة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية للخروج برؤية موحدة حول جذب مدخرات المغتربين.

