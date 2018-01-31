قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية يستعرض استراتيجية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

الخرطوم في 31-1-2018م (سونا) - استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعه اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء برئاسة بروفيسور /سمية محمد أحمد أبو كشوة نائب رئيس الوزراء وزيرة التعليم العالى والبحث العلمي استراتيجية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة قدمها / خالد حسن وزير الدولة للعمل والإصلاح الإداري.

وأكدت الاستراتيجية اهتمام الدولة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل اللائق لهم وحصولهم على حياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة في قطاعات الاستخدام المختلفة فضلاً عن تشجيع القطاعين العام والخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجهم في برامج التدريب والتأهيل. وأوصى القطاع في هذا الصدد بضرورة إنفاذ كود البناء بكافة الوحدات والمؤسسات الحكومية.

ومن جهه أخرى ناقش القطاع موقف تنفيذ الوزارات لتوصيات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة حتى ديسمبر 2017م.

