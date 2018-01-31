والي الخرطوم يزور مزرعة جامعة إفريقيا العالمية



الخرطوم 31-1-2018م (سونا)- أثنى والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين على القائمين على أمر مزرعة جامعة إفريقيا العالمية وإدارة الجامعة و كلية الزراعة ومنتسبي الجامعة من الأساتذة المتخصصين في كلية الزراعة ومدير ومزارعي المزرعة .

جاء ذلك لدي زيارته لها صباح اليوم بمنطقة سوبا شرق بالقرب من جسر سوبا .

وقد رافقه خلال الزيارة وزير الزراعة بولاية الخرطوم ومعتمد محلية شرق النيل حيث كان في استقباله بالمزرعة البروفيسور, كمال عبيد مدير جامعة إفريقيا العالمية.

إلى ذلك تفقد الوالي أقسام المزرعة التي تعتبر نموذجية إذ تجمع ما بين زراعة الخضروات وتربية وإنتاج الحيوان والتصنيع في آن واحد مما أهلها لتكون نموذجا متفردا وهذا ما أفصح عنه الوالي، مؤكدا أنه سيركز الاهتمام الكبير من جانبه بالمزرعة ومشروعاتها، مثمنا جهد جامعة إفريقيا التي قدمت الكفاية لخمسة آلاف طالب يدوسون بها وللعاملين بالجامعة، داعيا إلى اتخاذ نموذج مزرعة جامعة إفريقيا العالمية مثالا يحتذى لمؤسسات التعليم في ولاية الخرطوم .

وتشتمل أقسام المزرعة على البيوت المحمية الزراعية ومصانع صغيرة للمكرونة والشعيرية والمربى والأجبان وتصنيع وتعبئة اللحوم والدجاج والبيض ومزارع التسمين للبقر والضأن في مساحة 400 فدان .

والي الخرطوم أشاد بالمنتجات العضوية والطبيعية الخالصة التي تميزت بها منتجات مزرعة الجامعة، داعيا إلى توسيع منتجاتها لتسهم في السوق المحلي وتكون جزءا من أسواق المنتجين التي تبيع للمواطن بسعر التكلفة وما يفيض عن الأسواق يكون كصادر لمنتجات ولاية الخرطوم .

البروفيسور كمال عبيد أعرب عن رغبتهم في توسعة فكرة المزرعة لتصير مجموعة مزارع تسهم كلها في رفد المواطن السوداني بمنتجات جيدة وبسعر تكلفة الإنتاج .

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