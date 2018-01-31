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أخبار محلية - سياسية

قطاع الحكم والإدارة يجيز مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م

التاريخ : 31-01-2018 - 04:20:00 مساءً
الخرطوم فى 31-1-2018م (سونا) - أجاز قطاع الحكم والإدارة في اجتماعه اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء برئاسة /د.أحمد بلال عثمان نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م والذي يجيء ضمن حزمة إجراءات لإصلاح أجهزة الدولة، مؤكداً وجوب معايرة كل أجهزة القياس المعمول بها في البلاد حماية للمواطن وحفظاً لحقوقه في تلقي السلع وهي صحيحة وسليمة وكاملة غير منقوصة.
وأشاد الاجتماع بالدور الذي تضطلع به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في حماية الاقتصاد الوطني والتوعية بأساليب الجودة بين كافة قطاعات المجتمع وحماية حقوق المواطن في الكيل والقياس.

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