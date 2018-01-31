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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الجمهورية يطلع على سير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بولاية نهر النيل

التاريخ : 31-01-2018 - 04:53:00 مساءً

الخرطوم 31-1-2018م(سونا) - اطلع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على سير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بولاية نهر النيل في إطار مشروع الدامر عاصمة للشباب الذي انتهى أجله في العام 2017م .
وأوضح والي الولاية؛ اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني - في تصريحات صحفية؛ عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم نائب رئيس الجمهورية - إن اللقاء وقف على سير تنفيذ مشروعات استاد الدامر والملعب الأولمبي؛ بجانب أعمال الطرق والإنارة بمدينة الدامر، وأمن على إكمال كافة المشروعات في يوليو 2018م .
وأبان أن نائب رئيس الجمهورية وجه بإنشاء مجمع باسم البروفيسور عبد الله الطيب بمسقط رأسه بمدينة التامراب تكريما لأسرته وتقديرا لإسهاماته العلمية والأدبية .
ف ع
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