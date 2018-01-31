والي جنوب دارفور يدعو المنظمات العاملة بالولاية الى العمل وفق خطة واستراتجية الولاية للخدمات والتنمية



نيالا فى 31 -1-2018م (سونا) - دعا المهندس آدم الفكي محمد الطيب والي جنوب دارفورالمنظمات العاملة بالولاية الى العمل داخل منظومة حكومة الولاية؛ بخصوص تقديم الخدمات والتنمية لجهة أن قضية التمرد والحرب انتهت؛ ويجب تحويل مشاريع الإنعاش الى الاستقرار والتنمية فى مناطق العودة الطوعية .

وقطع الفكي - فى اجتماع ضم المنظمات الدولية والوطنية وأعضاء حكومة الولاية اليوم بنيالا؛ بقاعة الخليفة عبدالله التعايشي؛ بعدم السماح لأي منظمة تمارس نشاطا إلا عبر العمل والتنسيق مع حكومة الولاية وفق خطة واستراتيجية الولاية؛ لتقديم الخدمات والتنمية، وشدد الوالي على ضرورة أن تلتزم بتقديم الخدمات عبر الوزارات المختصة حتى تظهر فى الأداء التنموي، وكشف الفكي عن أن جهود المنظمات فى تقرير الأداء التنموي للولاية بالخرطوم مؤخرا ضعيفة! حيث بلغ (17) مليون جنيه، وأضاف؛ هناك مشروعات تم تنفيذها خارج خطة الوزارات، وبالتالي لم تظهر فى التقرير السنوي، وأشار إلى أن الاجتماع جاء بغرض معالجة الخلل فى جهود المنظمات فى العام الماضي بالاتفاق على آلية جديدة للعمل فى العام 2018م لمعالجة آثار الحرب بالتنسيق بين الحكومة والمنظمات، واستعرض مفوض العون الإنسانى دكتور جمال يوسف ومديرو منظمات اليونسيف، صندوق السكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعرضوا تفاصيل ماتم إنجازه فى مجال الخدمات والتنمية؛ بالتنسيق مع الوزارات المختصة فيما خلص الاجتماع بتحديد يوم 10 فبراير المقبل موعد تقديم أي منظمة خطة العام 2018 م من حيث المبالغ المرصودة والجهات التى تعمل معها بجانب أماكن تقديم الخدمات؛ إضافة إلى المشاريع االتى سيتم اكمالها فى العام الجاري، كما أمن الاجتماع على تكوين لجنة تنسيقية يكون اجتماعها ربع سنوي لتقييم العمل ومطلوباته والانتقال بالولاية من قضايا الانعاش الى الاستقرار.

