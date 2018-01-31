حكومة الشمالية تجدد اهتمامها وحرصها على دعم برامج تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين



دنقلا 31-1-2018م(سونا) - جددت حكومة الولاية الشمالية اهتمامها وحرصها على دعم برامج تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، واطمأن والي الشمالية بالإنابة الأستاذ عثمان سليمان فضل الله - لدى ترؤسه اليوم بدنقلا؛ الاجتماع المشترك الذي ضم أعضاء اللجنة العليا لتخفيف أعباء المعيشة، ومعتمدي المحليات، والمديرين التنفيذيين بمحليات الولاية السبع، وعددا من الجهات والمؤسسات اطمأن على سير الاجراءات والتدابير التي وضعت لمقابلة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق واستمع الاجتماع الى تنوير من وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئيس اللجنة العليا لتخفيف أعباء المعيشة حول المجهودات التي تبذل الآن من قبل اللجنة لتوفير السلع الأساسية بعد سلسلة اللقاءات التي عقدت بالخرطوم مع عدد من الوزارات الاتحادية والجهات ذات الصلة؛ بحضور والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسى .

كما قدم الدكتور عبد الجليل فضل؛ معتمد شؤون الرئاسة للتنسيق والمعابر بالولاية حول جهود اللجنة التي شكلها الوالي للاستفادة من المنافذ والمعابر الحدودية في دخول عدد من السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة عبر الآليات المختلفة.

الى ذلك وقف الاجتماع على آخر ترتيبات اتحاد عمال الولاية لتوفير سبع سلع ضرورية للعاملين بمؤسسات الخدمة المدنية عبر النقابات والهيئات النقابية اعتبارا من يوم الأحد القادم الرابع من شهر فبراير .

وقد خلص الاجتماع لعدد من التوصيات والقرارات؛ منها ضرورة الإسراع في توفير السلع الاستهلاكية عبر اتحاد العمال والمنافذ والمعابر الحدودية بين الولاية ودول الجوار، مع تنشيط وتفعيل الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والقرى والأحياء؛ بجانب تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك ووضع آليات محددة لضبط ومراقبة أسواق الولاية الشمالية.

ف ع