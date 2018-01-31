وزيرالدولة بالزراعة يثمن جهود الخدمة الوطنية في برنامج النفرة الشجرية وإعادة الغطاء النباتي

الخرطوم 31-1-2018م(سونا) - التقى وزيرالدولة بوزارة الزراعة والغابات م الصادق فضل الله صباح الخير؛ بمكتبه صباح اليوم، وفد الخدمة الوطنية حيث بحث اللقاء سبل التعاون بين وزارة الزراعة والغابات ومنسقية الخدمة الوطنية في مجال الزراعة والتشجير، ورحب الصادق بالتعاون مع المنسقية وثمن جهود الخدمة الوطنية في برنامج النفرة الشجرية وإعادة الغطاء النباتي، وأشار الى تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة ومنسقية الخدمة الوطنية وضرورة التدريب وتأهيل الخريج للعمل في الحقل، ومن ثم للخروج لبيئة العمل في المجال الزراعي لتحقيق الأهداف.

وقال صباح الخير إن الخدمة الوطنية تساعد في توفير الحماية والأمن وتهيئة وتحريك المجتمع، وأكد على جاهزية الوزارة في توفير الدعم الفني والمادي وبناء القدرات والتدريب وتوفير الشتول اللازمة والتقاوي، مشيراً الى أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالعمل الزراعي والاستفادة من الطلاب في الجمعيات لتنفيذ البرنامج باعتباره تحديا كبيرا .

من جانبه؛ قال منسق المشروعات بالخدمة الوطنية ابوعبيده سلامة: إنه تم تنفيذ عدد من مشروعات الفلاحة المنزلية وتربية الدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومشروع حزام الصمغ العربي بهدف زيادة مساحة القطاع النباتي والغابي من أجل المساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وأشار الى أن هذه المشاريع تحتاج الى رؤية ودعم الوزارة، وتعمل الخدمة الوطنية على تفعيل الموارد البشرية للحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال ترتيب محكم يشمل كل ولايات السودان و تأهيل الشباب لسوق العمل.