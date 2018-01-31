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أخبار محلية - اقتصادية

تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والغابات مع مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج

التاريخ : 31-01-2018 - 05:22:00 مساءً
الخرطوم في 31 -1 -2018 م ( سونا) - التقى وزير الزراعة والغابات د.عبداللطيف عجيمي بمكتبه ظهر اليوم بوفد مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بحضور وزير الدولة بالزراعة صبري الضو بخيت ووكيل الوزارة بدرالدين الشيخ والفريق امن صلاح الطيب عوض المفوض العام حيث بحث اللقاء كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دعما للاستقرار وتعزيز الامن
وزير الزراعة د.عجيمي جدد التزام وزارته بتقديم الدعم الفني اللازم العائدين من مناطق الحروبات والنزاع والمساهمة في دمجهم في المجتمعات والعملية الإنتاجية.
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