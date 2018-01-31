اللجنة الاستشارية للحجر الزراعي تقطع بعدم تقصير مدة فحص الواردات الزراعية

الخرطوم 31-1-2018م(سونا) - قطعت اللجنة الاستشارية للحجر الزراعي بعدم تقصير فترة الفحص المعملي للواردات الزراعية والمحددة بـ 7 أيام.

جاء ذلك لدى الاجتماع الاستثنائي لوزير الزراعة والغابات د.عبداللطيف عجيمي بأعضاء اللجنة بمكتبه ظهر اليوم؛ بحضور وزير الدولة صبري الضو بخيت؛ ووكيل الوزارة بدرالدين الشيخ ومدير وقاية النباتات خضر جبريل، وتعود الحيثيات إلى أن هنالك بعض الجهات الاستثمارية طلبت تقصير مدة الفحص المعملي والمحددة عالميا بـ 7 أيام ، إلا ان اللجنة المكونة من العلماء والباحثين والمختصين بالحجر الزراعي قطعت بأن هذه المدة لايمكن نقصانها لأن طبيعة الفحص تتطلب بقاء المادة على الأقل لمدة 7 أيام لظهور النتيجة النهائية لأي واردات زراعية؛ خاصة الشتول.

وزير الزراعة والغابات د.عجيمي شدد على أنه ليس لدى وزارته أي استثناءات لأي جهة، ولن تتجاوز الوزارة أي نقطة في هذا الخصوص؛ موجها الجهات المعنية بذلك العمل بمهنية وتجرد ومؤسسية؛ حفاظا على جودة الأداء والاطمئنان على أن العمل صحيح من ناحية فنية ومتخصصة.

مدير وقاية النباتات خضر جبريل؛ أكد - في تصريحات صحفية -: إن عمل الحجر الزراعي يجب أن يتم حسب المعايير الدولية في هذه الحالة أي 7 أيام، موضحا أن الحجر الزراعي هو خط الدفاع الأول.

