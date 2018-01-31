وزير الطاقة السعودى يرعى المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر في جدة الأحد القادم

جدة 31 -1- 2018 م (واس) يرعى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الأحد القادم، المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا)، ويستمر لمدة أربعة أيام، وذلك بفندق هيلتون جدة.

ويحظى المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والجمعية السعودية لعلوم الأرض بمشاركة خبراء محليين وعالميين، حيث يناقش عدة محاور من بينها التقدم العلمي الذي وصلت إليه المملكة، ومناقشة مجموعة من البحوث والدراسات في مجال المسح والتنقيب عن الثروات المعدنية بما فيها مجالات البترول والغاز، إلى جانب دراسات الزلازل والبراكين وطرق التخفيف من أضرارها، إضافة إلى كيفية الحد من المخاطر الجيولوجية.

وأعرب نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور هاني زهران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الهيئة، عن سعادته برعاية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للمؤتمر، الذي يعد أهم التجمعات العلمية في علوم الأرض على المستوى الدولي.

وأوضح زهران أن المؤتمر يُعد محطة تواصل لكافة الخبراء الجيولوجيين، حيث يستقطب عدداً من المتحدثين الدوليين في مجال علوم الجيولوجيا، وسيشهد العديد من المحاضرات التي يقدمها نخبة من المتحدثين الرئيسيين المدعوين، فضلاً عن استعراض أحدث التطورات والأفكار والتقنيات في علوم الأرض في جميع تخصصاتها.

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة التنظيمية علي عسيري أن المؤتمر يهدف لتعزيز سبل المعرفة والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بجميع أنحاء المنطقة العربية، وإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الاكاديمية والصناعية والسياسية والبيئية والجغرافية والأثرية، بالإضافة إلى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.

يشار إلى أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر سيشمل محاضرات متخصصة في الطاقة الحرارية المتجددة والسياحة الجيولوجية وأوراق عمل أخرى، بالإضافة إلى تنظيم رحلة علمية تسهم في تمكين المشاركين من الاطلاع على بعض المتكونات الجيولوجية المتواجدة في المملكة.

ف ع