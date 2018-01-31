الزبير أحمد الحسن : وسطية الحركة الإسلامية وتسامحها يجعلها مقبولة وسط قطاعات المجتمع

الفاشر في 31 -1 -2018 م (سونا) - أكد الشيخ الزبير أحمد الحسن؛ الأمين العام للحركة الإسلامية؛ أن فكر الحركة الوسطى وتسامحها يجعلها مقبولة وسط قطاعات المجتمع ومكونات الشعب السوداني، موضحا أنها الوحيدة بين نظيراتها التي تحكم وتشرك معها الآخرين في شراكة وطنية خالصة، مبيناً أنهم يتطلعون - وبعد نجاح الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته - لخلق مزيد من الإجماع الوطني ووحدة الصف، موضحا أن اللجنة العليا لدراسة النظر في مستقبل الحركة، وبعد أن تكمل عملها سترفع ماتتوصل إليه لمجلس الشورى مصحوبا بتقارير الأداء خلال السنوات الخمس الماضية، وسير المشروع الإسلامي ومدى تحقيق الأهداف، وسيبت فيها المجلس، ومن ثم يرفعها للمؤتمر العام للحركة الإسلامية الذي سيهتدي بها في أعماله حتى تكون رؤيا مستقبل الحركة واضحة وجلية أمامه.

وأضاف الزبير - لدى مخاطبته بمدينة الفاشر اللقاء التفاكري لهياكل الحركة بولاية شمال دارفور؛ حول الرؤيا المستقبلية للحركة الإسلامية - أن النظر في مستقبل الحركة تناوله مجلس شوراها الذي أرتأى أن الأمر يحتاج لمزيد من الشورى وسط قيادات وقواعد الحركة في المركز والولايات، وشكل لجنة عليا لدراسة النظر في مستقبلها لمواجهة التحديات التي تواجهها مع بسط الشورى لكل مكوناتها في كل ولايات ومحليات السودان لأخذ رأيهم في هذا الشأن.

واستعرض الأمين العام للحركة الإسلامية نشاط اللجنة العليا للنظر في مستقبل الحركة، مبينا أنها بدأت الطواف بالفعل على ولايات الجزيرة والنيل الأبيض واستطلعت القطاعات المهنية والفئات بولاية الخرطوم وأن وفده لولاية شمال دارفور هو جزء من هذا الحراك، وأن اللجنة درست التحديات التي تواجه الحركة مع استصحاب تاريخ الحركة الإسلامية منذ تأسيسها وحتى الآن.

ودعا الشيخ الزبير عضوية الحركة لعدم الالتفات للشائعات والاخبار المفبركة والمغلوطة التي يطلقها أصحاب الغرض عن الحركة الاسلامية ويتم تبادلها وتداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي وإعادة نشرها مرة أخرى حتى لايكونوا جزء من منظومة نميمة جماعية، مبيناً أن أخبار الحركة متاحة عبر أجهزتها الرسمية المعلومة.

وهنأ الزبير أحمد الحسن؛ أهل شمال دارفور على تحقيق السلام والأمن في ربوع الولاية ونجاح عمليات جمع السلاح وإحداث التنمية، مشددا على حرمة دماء المسلمين وعدم سفكها والعمل على مزيد من تحقيق التعايش السلمي والمصالحات في جميع ربوع دارفور، معربا عن أمله في اكتمال الطرق البرية التي تربط ولايات دارفور بولاية الخرطوم؛ حتى تصل منتجات دارفور الزراعية والحيوانية للعاصمة، ومن ثم تصديرها للعالم الخارجي.

وعلى صعيد متصل قال الأستاذ/ عبدالواحد يوسف إبراهيم / رئيس مجلس تنسيق الحركة الإسلامية بولاية شمال دارفور؛ والي الولاية نقول للمرجفين الذين يتحدثون بأمانيهم عن حدوث خلافات وانشقاقات بين قيادات الحركة وعضويتها خاب فألكم، فالحركة بخير وقيادتها متماسكة، مبيناً أنه من الطبيعي أن تفكر الحركة في حاضرها ومستقبلها، موضحاً أن هذا مايفتقده الآخرون؛ لذا يتحدثون عن الحركة بهذا السوء، مؤكدا أن أي خيار ستعتمده الحركة لمستقبلها سيكون فيه من الخير الكثير لها وللمشروع الإسلامي في السودان.

ومن جانبه أكد الأستاذ الحافظ عبدالرحيم شمشوم أمين الحركة الإسلامية بولاية شمال دارفور؛ أن الحركة مرت بالكثير من التحديات والمنعطفات والهزات؛ الا أنها خرجت منها أكثر قوة وثباتاً على مبادئها، معلنا أن شمال دارفور انتقلت من مرحلة التعايش السلمي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار؛ لمرحلة التنمية الشاملة، مبيناً أن ذلك تم بفضل الانسجام والتناغم والتنسيق عالي المستوى الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية والسياسية بالولاية .

وأوضح شمشون أن ولاية شمال دارفور نفذت كل المشروعات الاسترتيجية الخاصة بالحركة الإسلامية وتلك الخاصة بالدولة بكل كفاءة كمشروع البنيان المرصرص والهجرة الى الله الوثبة الأولى والثانية ونفير وحصاد الخير وحملات جمع السلاح.

وفي ختام اللقاء التفاكري حول الرؤيا المستقبلية للحركة الإسلامية لهياكل ولاية شمال دارفور استمعت اللجنة العليا برئاسة الأمين العام لآراء ومداخلات الحضور وعقبت عليها.

وعلى هامش زيارته لولاية شمال دارفور وضع الشيخ الزبير أحمد الحسن.. الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية حجر الأساس لدار الحركة بولاية شمال دارفور بمدينة الفاشر؛ بحضور الأستاذ/ عبدالوحد يوسف إبراهيم والي الولاية؛ رئيس مجلس تنسيق الحركة وعدد من قيادات الحركة بالمركز وشمال دارفور.

