انطلاق المنتدى الدولي الثالث للإبتكار بجامعة الشارقة في 15 فبراير المقبل



الشارقة 31 -1-2018م /وام/ تنظم كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال خلال الفترة من 15إلى 18 فبراير المقبل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويأتي تنظيم المنتدى بفعالياته المختلفة على هامش الدورة الثالثة من شهر الإمارات للابتكار المقام هذا العام تحت شعار "الإبتكار يبدأ بك".

ويشهد المنتدى الذي يعتبر أحد الفعاليات الأساسية لأسبوع الابتكار الخاص بإمارة الشارقة هذا العام تغييرات جوهرية ومبادرات نوعية تعكس التزام الكلية الكامل بتعزيز ثقافة الابتكار وتنميتها لدى الطلبة باعتبارها ركيزة تعزز مسيرة التنمية المستدامة وتنمي المكتسبات الوطنية عبر الإستثمار في الطلاب لصقل مهاراتهم وخدمة المجتمع من حولهم.

وتشمل فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى خمسة ركائز أساسية وهي إستضافة متحدثين عالميين مرموقين في مجال الابتكار واستضافة متحدثين بارزين من المجتمع الإماراتي وتنظيم جلسات نقاشية تفاعلية مع خبراء ومختصين للحديث حول الابتكار وريادة الأعمال وتنظيم معرض للابتكار بالإضافة إلى إطلاق مسابقة خاصة بالمنتدى تعزز الفكر الابتكاري لدى الطلبة وتكافىء ابتكاراتهم التي تفيد المجتمع الذي يعيشون فيه والبيئة التي تحيط بهم.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة إن كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة وبالتعاون مع غرفة الشارقة يضعان اللمسات الأخيرة على تنظيم المنتدى واستقطاب أبرز المتحدثين العالميين وتحويل المنتدى إلى احتفال محلي بالابتكار .

وقدم مدير جامعة الشارقة جزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على رعايته للمنتدى ودعمه الدائم واللامحدود للمسيرة التعليمية في الشارقة مؤكدا أن الشارقة وبفضل الرؤية الحكيمة لسموه قد خطت خطوات واسعة نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتبر ركيزة للمستقبل.

وقال إن المنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال هو ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الذي سخر كافة الإمكانات لجعل الشارقة منارة للعلم والابتكار والمعرفة ووجهة عالمية لريادة الأعمال ويعكس شهر الابتكار التزام الحكومة بتحفيز أفراد المجتمع على الابتكار كأسلوب حياة لمواجهة التحديات المتنوعة فالابتكار هو من سمات الدول المتطورة الراغبة بالاستثمار في مواطنيها وتجهيزهم للمستقبل الواعد.

وقالت الدكتورة أمل آل علي الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال ورئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الاعمال " قمنا هذا العام بتوسيع نطاق مشاركة الطلبة في مختلف فعاليات المنتدى والمسابقة لتشمل طلبة المدينة الجامعية إلى جانب المزج بين الخبرات الأجنبية والوطنية من خلال كوكبة من المتحدثين من الأسماء المرموقة على الساحتين المحلية والعالمية".

وتقوم حاليا لجنة التحكيم الخاصة بالمنتدى بالجولة الثالثة بالعمل على اختيار أفضل 13 عملا للدخول إلى التصفيات النهائية للجائزة حيث تم استقبال أكثر من 50 مشروعا مقدما من طلبة جامعة الشارقة والجامعة الأميركية وكلية الأفق وكلية التقنية العليا وسيتم اختيار 4 فائزين من 13 عملا ترشحت في المنتدى.

ف ع

