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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الصناعة: ارتفاع الأسعار وتكاليف صناعة الاسمنت يقلل من درجة المنافسة للصادر

التاريخ : 31-01-2018 - 05:53:00 مساءً
عطبرة في 31-1-2018 ( سونا) - اكد دكتور موسى محمد كرامة وزير الصناعة أن زيارته لمصانع الاسمنت بولاية نهر النيل ستعزز من فرص التوسع في صناعة الاسمنت، مشيرا في حديث لـ(لسونا) الى ان قطاع الاسمنت يساهم بأكثر من 600 مليون دولار في العام بالاضافة إلى أن الانتاج يكفي الانتاج المحلي. وقال إن جولته ستمكن وزارته من رسم سياسات للنهوض بقطاع الاسمنت ودفعه نحو الصادر عبر رفع درجة التنافسية ورفع الكفاءة والنظر في بعض المشاكل المتعلقة بالمحاجر والآثار البيئية للصناعة على المواطنين ببعض المناطق المحيطة.
وأشار وزير الصناعة الى أن ارتفاع التكاليف وارتفاع الاسعار يقللان من درجة المنافسة في الصادر بالاضافة الى المشكلات المصاحبة لشبكة التوزيع للسلعة.
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