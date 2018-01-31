رئيس لجنة التوجيه والتنمية الاجتماعية بتشريعي ولاية الخرطوم والشيخة حصة بنت عبد الله آل ثاني يتفقدان مستشفى علاج سرطان الأطفال

الخرطوم 31 -1 -2018 م (سونا) - تفقد الأستاذ هشام صلاح الدين الريدة رئيس لجنة التوجيه والتنمية الاجتماعية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم والشيخة حصة بنت عبد الله آل ثاني تفقدوا مستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان الذي تم إنشاؤه بمبادرة من جمعية بنت البلد الخيرية التى تتراسها السيدة ليلي محمد علي حرم النائب الأول لرئيس الجمهورية.

ووقفوا على سير العمل بالمستشفى وإمكانية تقديم الدعم اللازم والمساهمة في تكملة المستشفى حتى يحقق أهدافه المرجوة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال المصابين بمرض السرطان .ومن جانبه ثمن اللواء معاش الطاهر عبدالله محمد صالح مدير مستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان ثمن الجهود المبذولة من قبل جمعية بنت البلد الخيرية ومساهمتها المقدرة في تأسيس المستشفى، مبينا أهداف المستشفى الرامية إلى توطين علاج سرطان الأطفال بالداخل وتدريب الكوادر السودانية وتأهيلها في ذات المجال إضافة إلى إنشاء مراكز البحوث لمعرفة أسباب انتشار المرض بولايات البلاد المختلفة.

إلى ذلك عبرت الأستاذة ليلي محمد صالح حرم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس جمعية بنت البلد الخيرية عبرت عن شكرها وتقديرها للشيخة حصة بنت عبد الله لوقوفها و مساهماتها في تأهيل المستشفى مشيدا بدعم الخيرين القطريين في المشاريع الاجتماعية