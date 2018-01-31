والي جنوب كردفان يوجه وزارة المالية بتسهيل اجراءات توريد سلع استراتيجية للعاملين

كادقلي 31-1-2018م (سونا) - وجه والي جنوب كردفان اللواء أمن الدكتور عيسى آدم أبكر؛ وزارة المالية بإصدار خطابات ضمان لاتحاد العمال بالولاية لتوريد شراء (25) ألف جوال سكر لصالح العاملين بالولاية.

وقال وزير المالية الولائي محمد شريف الباقر - في تصريحات صحفية - إن هذه التوجيهات تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها الوالي لسوق كادوقلي وفي إطار الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف المعاناة عن المواطنين وشريحة العاملين.

وأشار إلى أن الأمور تمضي بصورة طيبة مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والمخزون الاستراتيجي ومحفظة العاملين ببنك العمال الوطني والشركة السودانية للسكر لترتيب توفير السلع بسعر المصانع والشركات؛ مراعاة لخصوصية الولاية وحاجة العاملين بها لمثل هذه التدابير العملية التي تؤثر مباشرة فى معاش الناس بتوفير حزمة من السلع الاستراتيجية والاستهلاكية .

ونوه إلى أن هذه السلع ستصل إلى الولاية خلال الأيام القليلة القادمة لتوزع للعاملين بأقساط مريحة تصل لعشرة أشهر .

وعلى ذات المنحى أكد الوزير أن لجان المحليات تمضي في عملها بقوة في ضبط الأسعار والأسواق ومراقبة السلع الاستهلاكية الواردة للأسواق المختلفة وأن الغرفة الولائية ترفع تقاريرها اليومية لوالي الولاية للمتابعة والتقييم للموقف العام .