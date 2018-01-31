إنتقال وزارة الزراعة بجنوب كردفان لمحلية أبوجبيهة لمدة إسبوع لتقييم الزراعة المطرية

گادقلي31-1-2018م (سونا) -أطلع وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجنوب كردفان المهندس علي أحمد دقاش والي الولاية اللواء أمن الدكتور عيسي آدم أبكر لدي لقائه اليوم بمكتبه بأمانة الحكومة بمجمل القضايا الزراعية .



وقال في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه أطلع الوالي بموقف الأمن الغذائي بالولاية والبنيات التحتية بالوزارة وآخر الترتيبات الجارية لإفتتاح مركز الإستشعار عن بعد الخاص بالولاية ومعمل التحاليل العلمية للبحوث الزراعية ومكاتب الباحثين وقاعة الإجتماعات الكبري التابعة لها خلال الأيام المقبلة .

وأشار إلي أن الوالي قد ثمن جهود الوزارة في إدخال التقانات الزراعية وإستخدامها في الموسم الماضي في مساحة 36% من جملة المساحات بالولاية.

وأعلن دقاش عن إنتقال الوزارة بكامل إداراتها لمحلية أبوجبيهة إعتبارا من الأحد المقبل وقضاء إسبوع كامل بها لتقييم موقف الزراعة المطرية والموسم الماضي بالقطاع الشرقي وعموم الولاية تجويدا للأداء والنهوض بالعملية الزراعية بجنوب كردفان.