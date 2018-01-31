رسالة من الرئيس الصيني للبشير

الخرطوم 31-1-2018م (سونا) - التقى وزير الدولة بالخارجية الأستاذ حامد ممتاز بمكتبه اليوم بالسفير الصيني لي ليان خه الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقدم السفير الصيني خلال اللقاء تنويراً مستفيضا لوزير الدولة بشأن مشاريع الشراكة التنموية والاقتصادية بين البلدين.

من ناحيته أمن وزير الدولة أهمية العلاقات الراسخة بين البلدين وبذل مزيد من الجهود للدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

