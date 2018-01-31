اليابان تؤكد استمرار دعمها لمشروعات أمن المجتمع والاستقرار بالسودان

الخرطوم 31-1-2018(سونا) - جدد السفير الياباني بالخرطوم؛ هيدكو ايدتو؛ استمرار طوكيو في دعم مشروعات أمن المجتمع والاستقرار التي تنفذها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في عدد من الولايات .

وأكد السفير عقب لقائه بوفد مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج برئاسة المفوض العام للمفوضية الفريق صلاح الطيب أهمية برنامج نزع السلاح والتسريح، ومشروعات أمن المجتمع وإعادة الاستقرار في تعزيز الأمن والسلام واستقرار المجتمعات وتقوية التعايش السلمي .

وعبر هيدكو ايدتو عن سعادته بالنتائج الطيبة لزيارته الى بعض الولايات والنجاحات التي حققتها مشروعات أمن المجتمع والاستقرار على أرض الواقع، مؤكدا استمرار دعم حكومة اليابان لمشروعات أمن المجتمع والاستقرار وتعاونها في دعم هذه المشروعات .

من جهته؛ قال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الفريق صلاح الطيب إن اللقاء يأتي في إطار تقديم الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان علي الدعم الكبير المقدم لبرنامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج؛ خاصة مشروعات أمن المجتمع والاستقرار في الولايات المتأثرة بالنزاعات المسلحة .

وامتدح الزيارة التي قام بها السفير الياباني لمناطق تنفيذ المشروعات بولايات النيل الأزرق وغرب كردفان ووسط دارفور، ناقلاً له شكر المواطنين وأصحاب الشأن عن هذه المشروعات التي قال إنها أسهمت في تعزيز السلام والاستقرار من خلال توفير سبل كسب العيش وتقوية الترابط المجتمعي واستيعاب الشباب في برامج منتجة .

