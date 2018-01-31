رسالة من البشير للرئيس التشادي إدريس دبي

الخرطوم 31-1-2018م (سونا) - تسلم رئيس جمهورية تشاد؛ إدريس دبي، رسالة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير؛ تتعلق بدعوته لحضور الجلسة الختامية لمؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية المقرر لها نهاية شهر فبراير المقبل بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة وقام بتسليم الرسالة اليوم د. فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي؛ يرافقه وفد رفيع المستوى؛ ضم كلا من وزير الدولة بالداخلية ووزير الدولة بالدفاع ووزير الدولة بالخارجية ونائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

والتقى الوفد برئيس دولة تشاد ادريس دبي وسلمة رسالة ودعوة رسمية من فخامة الرئيس البشير تتعلق بقيام مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية، وتشريف الجلسة الختامية المقرر لها في نهاية شهر فبراير المقبل بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة.

وعلى ذات الصعيد، قام الوفد أيضا بتسليم دعوة رسمية من الفريق أول بكري حسن صالح؛ النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الى نظيره بدولة تشاد رئيس الوزراء لتشريف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم 21 فبراير.

وعقد الوفد اجتماعا مشتركا مع وزراء دولة تشاد؛ حيث تم استعراض الأوراق التي سوف تعرض في المؤتمر والتي تشمل ثلاثة محاور الجانب الأمني والعسكري ومحور الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمحور الاجتماعي والثقافي والشباب والرياضة وسلم الوفد الأوراق الى الجانب التشادي.

