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أخبار محلية - سياسية

والي كسلا يشيد بتجربة ونزاهة القضاء السوداني

التاريخ : 01-02-2018 - 09:35:00 صباحاً
كسلا 1-2-2018م (سونا) - أشاد والي كسلا الاستاذ أدم جماع أدم بالقضاء السوداني وتجربته الممتدة
التي إتسمت بالنزاهة وتطبيق معيار العدالة .
جاء ذلك لدي لقائه رئيس الجهاز القضائي الجديد بولاية كسلا مولانا الدكتور امير عبد العظيم بحضور
اللواء شرطة يحيي الهادي سليمان مدير شرطة ولاية كسلا .
وتناول اللقاء اهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والسلطة القضائية لبسط الامن والاستقرار والسعي لاشاعة قيم العدالة .
واعرب الوالي عن تمنياته لرئيس الجهاز القضائي الجديد التوفيق في أداء مهامه داعيا الي أهمية التنسيق
وتكامل الأدوار لتحقيق الغايات المنشودة.
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