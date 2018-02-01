والي كسلا يشيد بتجربة ونزاهة القضاء السوداني

كسلا 1-2-2018م (سونا) - أشاد والي كسلا الاستاذ أدم جماع أدم بالقضاء السوداني وتجربته الممتدة

التي إتسمت بالنزاهة وتطبيق معيار العدالة .

جاء ذلك لدي لقائه رئيس الجهاز القضائي الجديد بولاية كسلا مولانا الدكتور امير عبد العظيم بحضور

اللواء شرطة يحيي الهادي سليمان مدير شرطة ولاية كسلا .

وتناول اللقاء اهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والسلطة القضائية لبسط الامن والاستقرار والسعي لاشاعة قيم العدالة .

واعرب الوالي عن تمنياته لرئيس الجهاز القضائي الجديد التوفيق في أداء مهامه داعيا الي أهمية التنسيق

وتكامل الأدوار لتحقيق الغايات المنشودة.

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