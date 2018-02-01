فيتامين (D) يعزز صحة القلب بعد الجلطات الدموية

واشنطن 1-2-2018م (أ.ش.أ) -- كشفت دراسة جديدة أجراها علماء جامعة أوهايو أن ضوء الشمس قد يساعد على التعافي من الأضرار التي لحقت بنظام القلب والأوعية، بسبب بعض الأمراض.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "medical xpress" أوضح الباحثون أن فيتامين D3 الذي يفرزه الجسم بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد للشمس، يمكن أن يساعد في التعافي من الأضرار التي لحقت بنظام القلب والأوعية الدموية الناجمة عن عدة أمراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وتصلب الشرايين

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين D3 يرتبط عادة بالعظام، ولكن في السنوات الأخيرة، العديد من المرضى الذين يعانون من أزمة قلبية يعانون من نقص فيتامين D3، وهذا لا يعني أن نقصه يسبب النوبة القلبية، لكنه يزيد من خطر الاصابة بنوبة قلبية.

ووجد الباحثون أن فيتامين D3 هو محفز قوي لأكسيد النيتريك ، والذي يعمل على تنظيم تدفق الدم والوقاية من تكوين الجلطات في القلب والأوعية الدموية، وتعزيز صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، فيتامين D3 يخفض مستوى الاكسدة في نظام القلب والأوعية الدموية، في حين يقلل أيضا من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

