المؤتمر الوطني بجنوب دارفور يسير قافلة لدعم العودة الطوعية بمنطقة تربا شرق جبل مرة

تربا 1-2-2018م(سونا) - سير حزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور قافلة لدعم العائدين طوعاً من معسكرات كلمة وعطاش بجنوب دارفور وزمزم وشنقل طوباي بشمال دارفور إلى منطقة تُربا التابعة لمحلية الوحدة شرق جبل مرة .

وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني حامد عبدالله حماد الذي ترأس قيادة القافلة إلى تربا لدى مخاطبته العائدين بالمنطقة اهتمام رئاسة الجمهورية وحكومة الولاية بالعودة الطوعية لكافة المواطنين إلى مناطقهم الأصلية وإستعدادها لتوفير الإحتياجات الأساسية والخدمات اللازمة للإستقرار عبر القوافل والرعاية المباشرة واصفاً العودة إلى تربا بالحقيقية والصادقة ، لافتاً إلى ان الأوضاع بالولاية اصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للعودة بفضل جهود حكومة الولاية ،

ودعا حماد العائدين إلى تناسي مرارات الماضي والتعايش السلمي فيما بينهم للمساهمة في الإنتاج وإعمار الأرض التي قال انها بكر وغنية بالثروات مضيفاً ان العزة والكرامة في الإنتاج والإنتاجية ، موضحاً ان قافلة الدعم والمؤازة ساهم في إعدادها عدد من الجهات والمؤسسات وقطاعات وامانات الحزب وعضويته إلى جانب الأفراد وهي تحمل الإحتياجات الأساسية من مواد للإيواء والغذاء والصحة ، متعهداً بتتسيير المزيد من القوافل لكل مناطق العودة الطوعية .

ووصفت وزيرة الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل عائشة موسى الشريف هنو منطقة تُربا بأرض التأريخ والصمود وقالت إن العائدين مثال في قوة الإرادة والعزيمة الصادقة مؤكدين ان قضيتهم قضية وطن وارض (وزرع وضرع).

وابانت ان قرار رئاسة الجمهورية القاضي بجمع السلاح أثمر واتت أكله وإنعكست نتائجه أمناً وإستقراراً الأمر الذي شجع للعودة والإستقرار النهائي ، مؤكدة ان مسؤولية الدولة وواجبها الوقوف معهم ومساعدتهم على الإستقرار ،

واعلنت تكفل وزارتها بادخال جميع العائدين تحت مظلة التأمين الصحي وتمليكهم بطاقات علاجية و منح (500) فرصة من الدعم الإجتماعي إلى جانب فتح نوافذ تمويلية للناشطين إقتصادياً عبر بنك الأسرة والإدخار ومؤسسة التمويل الأصغر