أمين حسن عمر : الجانب الحكومي حريص علي إكمال عملية السلام في دارفور

الخرطوم 1 - 2 - 2018م ( سونا ) - أكد ممثل رئاسة الجمهورية فيما يلي الاتصال الدبلوماسى لملف سلام دارفور الدكتورأمين حسن عمر حرص وجدية الجانب الحكومي علي إكمال عملية السلام في دارفور وفقا لوثيقة الدوحة التي تعتبر أساس لعملية السلام في دارفور.

جاء ذلك لدي لقاءه بمكتبه اليوم برئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ماما بولو حيث استعرض اللقاء كيفية دفع عملية السلام من خلال دخول الطرفين في المفاوضات بجدية

وأوضح أمين للمبعوث المشترك حرص الجانب الحكومي علي إكمال عملية السلام إذا تقدمت الحركات المسلحة بجدية.

واتفق الجانبان علي أنه لا مجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها باعتبارها أساس لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة خاصة وأنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي .

وقال السفير عثمان ضرار الخبير الوطني في مكتب سلام دارفور في تصريح لسونا إن الطرفين أكدا علي أهمية تحقيق السلام في دارفور وأهمية أن تدخل الحركات المسلحة في المفاوضات بجدية وإن كانت لديها مشاغل أخري أو مقترحات خارج نطاق وثيقة الدوحة يمكن النظر فيها والتشاور حولها وابداء الجدية المطلوبة في عملية السلام بصورة عملية.